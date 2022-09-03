«Поможет развязать узлы прошлого»: Володина рассказала, чего ждать от октябрьского затмения

Астролог Василиса Володина в программе «Осень 2022. Прогноз Василисы Володиной» рассказала, чего ждать от октябрьского затмения.
«Октябрьское затмение поможет развязать узлы прошлого. Оно расположено рядом с южным узлом, а это значит связано с прошлым. В этом случае вам требуется не столько умение просчитывать, сколько умение отдаться во власть судьбе».
Как отметила Володина, если вы что-то планируете на затмение, то Бог будет над вами просто хохотать. «Затмение влияет персонально не на каждого, но на многих. Важно просчитывать, на какие планеты вашего гороскопа влияет. Насколько это важно и значимо для вас лично», - заявила Василиса Володина.
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Напомним, что Василиса Володина – известный астролог. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».