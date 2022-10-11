Петля ретроградности: Володина впервые высказалась о переговорах и назвала дату

Бывшая ведущая популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Василиса Володина считает, что стороны конфликта в ближайшее время не смогут договориться.

«Меркурий не так давно (конец августа- начало сентября) уже посещал Весы, но потом совершил петлю ретроградности, и сейчас тема переговоров поднимается совсем по-другому, чем месяц назад. Теперь переговоры подразумевают новые условия», - заявила она в соцсетях.

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По мнению Володиной, у сторон есть хоть и маленький шанс договориться до 29 октября. Потом же эта история станет более призрачной.