Павел Глоба: «Мы подходим к точке невозврата»

Известный астролог Павел Глоба считает, что в самое ближайшее время нашу страну ждут тяжелые времена, но мы со всем справимся. По его словам, коридор затмений откроется 25 октября и завершится 8 ноября.

«Это будет самое опасное время для всех! Плутон будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект. Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды», - заявил астролог.

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Глоба также добавил, что в этот период люди станут более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными и озлобленными.