Опасный октябрь! Каким знакам зодиака стоит обратить внимание на здоровье

Представителям каких знаков зодиака стоит заняться своим здоровьем в октябре? Прогноз на второй месяц осени дала астролог Ирина Павлюкова.

Стрессовых ситуаций звезды советуют избегать Овнам. От устойчивости эмоционального состояния будет сильно зависеть самочувствие и работоспособность представителей этого зодиакального круга. Так, слишком наряженный рабочий ритм может расшатать и без того уязвимую нервную систему Овна.

Тельцам стоит обратить внимание на работу пищеварительного тракта, особенно на кишечник. Именно он может принести проблемы со здоровьем, если представители этого зодиакального круга не поменяют рацион питания.

Свое хрупкое здоровье под удар могут поставить и Близнецы. Что оберегать? Иммунитет, который и так ослаб от стрессов. Октябрь идеально подойдет для отдыха и путешествий, что положительно скажется на укреплении эмоционального плана, а значит, и здоровья в целом.

По материалам 5-tv.ru