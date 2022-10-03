Очень тревожный день: астролог предсказал, что будет 3 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в понедельник, 3 октября, очень тревожный день в отношении здоровья для трех знаков зодиака - Овнов, Скорпионов и Водолеев.

Овны (21 марта – 20 апреля)

Овны, сегодня вам придется встать с постели и убедить себя заняться физическими упражнениями. Вам не захочется этого делать, но огромная польза, которую это принесет вам, сейчас особенно заметна. Избегайте причудливых продуктов, новых экзотических блюд и ресторанов.

Скорпионы (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, из-за стресса, который вы недавно пережили, в последнее время вы потребляете слишком много пустых калорий. Способ борьбы с этим сегодня - дополнительная физическая нагрузка.

Сделайте дополнительный круг во время утренней прогулки или пробегите лишние пять минут на беговой дорожке. В любом случае, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы привести себя в норму.

Водолеи (21 января — 19 февраля)

Водолеи, приложите усилия для повышения своей ментальной и эмоциональной устойчивости. Займитесь йогой, поскольку она помогает повысить уровень энергии, улучшает кровообращение, работу пищеварительной системы и дыхания. Все это неизбежно приведет к улучшению самочувствия.