«Нужно выходить из зоны комфорта»: Володина рассказала, что случится, когда Марс в Близнецах

Как заметила Володина, Марс в Близнецах несет и много хорошего. «Возможность убедить собеседника. Применить действенные аргументы и привести к тому результату, который нужен — в бизнесе, в работе. Делайте ставку на умные виды бизнеса, на умные отрасли. Тут работать по старинке не очень получится. Нужно выходить из зоны комфорта и осваивать средства связи», — заявила Володина.

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Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Ранее она была соведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале.