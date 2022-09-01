«Нужно выходить из зоны комфорта»: Володина рассказала, что случится, когда Марс в Близнецах

Как отметила астролог, работать по старинке не очень получится.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» подробно рассказала, что ждет ее многочисленных подписчиков, когда Марс находится в Близнецах.

Марс с Близнецах может нести ожоги, травмы рук, ног, переломы. Неврозы прежде всего. Звучит страшновато. Надеюсь, что это не коснется всех вас».

Как заметила Володина, Марс в Близнецах несет и много хорошего. «Возможность убедить собеседника. Применить действенные аргументы и привести к тому результату, который нужен — в бизнесе, в работе. Делайте ставку на умные виды бизнеса, на умные отрасли. Тут работать по старинке не очень получится. Нужно выходить из зоны комфорта и осваивать средства связи», — заявила Володина.

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Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Ранее она была соведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

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