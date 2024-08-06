6 августа — день разбитых сердец и конфликтов на работе: энергии очень тяжелые

Как рассказала Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , 6 августа у каждого из нас будет большой риск стать вспыльчивыми, властными и горделивыми. Особенно если рядом есть люди ниже по статусу или подчиненные.

Энергии дня таковы, что все мы будем способны превратиться немного в тиранов и диктаторов или попасть под гнев таких людей. Чтобы избежать неприятных ситуаций, сегодня важно быть физически активными, выплеснуть эту бурную энергию в конструктивное русло.

Обязательно нужно заняться спортом, зарядкой, тренировкой в спортзале, просто прогуляться — то есть тем, что по силам.

«И советую запланировать много рутинных дел: уборка, мелкий ремонт, уход за растениями и животными, прочие активности», — рекомендовала астролог.