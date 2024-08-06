Что нужно сделать 6 августа с 15.12 в «день наслаждений»: Вселенная окутает благостью

День 6 августа будет полярным, согласно ведической астрологии. До 15:12 человечество будет ощущать на себе влияние символа «трон». А после этого времени во власть вступает символ «кровать». Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Итак, до 15:12 6 августа людям астролог рекомендует изучать древние знания и обращаться во властные госструктуры за помощью. Кроме того, благоприятно будет вступить в новую должность. Полезны любые традиционные действия.

После этого времени благоприятно отправляться в отпуск, посещать спа, проводить и организовывать встречи, бывать в местах, где нужно произвести хорошее впечатление, знакомиться, ходить на свидания, жениться, начинать партнерские отношения, заниматься творчеством, разрешать старые конфликты, работать над повышением уровня комфорта, покупать недвижимость.

А вот начинать новые проекты в этот период не стоит, они затянутся, не дадут должного удовлетворения. Также не надо разрабатывать долгосрочные планы, они в итоге окажутся ошибочными.