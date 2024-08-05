Ни в коем случае не делайте это с 5 по 28 августа — ретроградный Меркурий: бесценно для вас, астролог Бельская

Астролог Юлия Бельская подсказала читателям Teleprogramma.pro, как проще пережить ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа.

Эксперт заметила, что не стоит в это время ставить свою жизнь на паузу, просто подкорректируйте ее, переживите с минимальными проблемами.

Чего точно не надо делать в этот период:

1. Совершать крупные покупки, особенно автомобиля и техники.

2. Начинать новые дела и принимать важные решения.

3. Подписывать важные договоры, документы, накладывающие на вас обязательства.

4. Проводить операции.

«Но, если вы заранее готовились к операции и подписанию важных документов, то можно. Но будьте внимательны при подписании (проверяйте информацию), а также будьте готовы к форс-мажорам (что-то может пойти не так, перенестись, затянуться, отмениться и т.д.). И важная информация для обладателей ретроградного Меркурия в натальной карте — все общие рекомендации на этот период вы можете пропустить! Вам этот период может дать много шансов и стать прорывом в каких-то жизненных сферах (за которые он отвечает в карте и при касании планет)», — подчеркнула астролог.