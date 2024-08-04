Совершите это в ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа и станьте счастливыми: астролог Бельская рассказала по пунктам

Астролог Юлия Бельская напомнила читателям Teleprogramma.pro, что в период с 5 по 28 августа человечество будет переживать влияние ретроградного Меркурия.

Эксперт заметила, что людям не нужно бояться этого периода и уж тем более ставить жизнь «на паузу». Важно только подготовиться к некоторым особенностям ретроградного Меркурия.

Например, стоит учесть, что в ретро-Меркурий могут быть проблемы, сложности и казусы с внимательностью, коммуникациями, поездками, обучением и техникой.

«В этот раз период ретро-Меркурия затронет начало знака Девы и конец знака Льва. Поэтому если у вас есть чувствительные точки в карте (планеты, куспиды домов) в начале Девы, Стрельца, Рыб и Близнецов, а также в конце Льва, Скорпиона, Водолея и Тельца, то эта ретроградность может стать чуть более заметной для вас, чем остальные. У вас могут происходить события, касаемые тем отдыха, развлечений, детей, своей реализации, творческих проектов и бизнеса, ораторских способностей, а также здоровья и разного рода коммуникаций», — сказала астролог.

Общие рекомендации на период:

Завершать дела, начатые до этого периода.

Провести ревизию и оценить свой пройденный путь, пересмотреть свои цели и задачи, договоренности и взаимодействие с людьми (возможно, с кем-то и разорвать связи).

Стоит пересмотреть свои бизнес-стратегии и перепроверить своих бизнес-партнеров.

«Воскресить» свои старые интересы, хобби, проекты или обучения, пылящиеся на полке.

Возвращаться в места детства, юности, места силы, с которыми у вас сильная эмоциональная связь, чтобы напитаться энергией и силами для нового старта.