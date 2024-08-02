Астропрогноз Бельской на август: напряжение в мире, деньги в опасности, шоковые события, аварии

Астролог Юлия Бельская специально для читателей Teleprogramma.pro подготовила астрологический прогноз на август.

Последний месяц лета обещает быть насыщенным и динамичным, когда финансовые и профессиональные дела будут требовать особого внимания.

Конфликт планет Венеры и Урана

Конфликт планет Венеры и Урана 1–2 августа может принести шоковые события для наших чувств и денег, могут быть внезапные потери, неадекватность в общении и покупках.

Август начинается с замедления Меркурия в своей обители — Деве, а с 5 августа он становится ретроградным до 29 августа, что скажется на финансовых делах и сделках.

Стоит избегать крупных покупок и начинаний, быть осторожными в вопросах, связанных с недвижимостью, официальными документами и взаимодействием с руководством.

А вместо этого сосредоточиться на исправлении ошибок и доработке текущих проектов.

Также будут тормозиться многие процессы, могут быть отказы в договоренностях, сбои в учебе, работе и поездках.

Рациональность на первый план

К концу месяца появится больше благоприятных возможностей и напряжение начнет спадать.

Новолуние во Льве 4 августа подводит итоги прошлого месяца и ставит по традиции новые задачи на новый лунный месяц. На этот раз они будут связаны с детьми, отдыхом, повышением уровня жизни и благосостояния.

Венера в знаке Дева с 5 августа отодвинет чувства на второй план и будет призывать нас общаться в деловой среде, совершать разумные и экономные покупки, больше тратить на учебу и здоровье, а не на удовольствие и роскошь. Романтику и красоту и вовсе отложить на несколько недель. 6–7 августа могут произойти интересные встречи с людьми из прошлого. В этот период могут быть кадровые перестановки, проблемы со здоровьем и в личном общении.