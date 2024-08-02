Астропрогноз Бельской на август: напряжение в мире, деньги в опасности, шоковые события, аварии

Астролог
Последний месяц лета обещает быть насыщенным и динамичным, когда финансовые и профессиональные дела будут требовать особого внимания.
Конфликт планет Венеры и Урана
Конфликт планет Венеры и Урана 1–2 августа может принести шоковые события для наших чувств и денег, могут быть внезапные потери, неадекватность в общении и покупках.
Август начинается с замедления Меркурия в своей обители — Деве, а с 5 августа он становится ретроградным до 29 августа, что скажется на финансовых делах и сделках.
Стоит избегать крупных покупок и начинаний, быть осторожными в вопросах, связанных с недвижимостью, официальными документами и взаимодействием с руководством.
А вместо этого сосредоточиться на исправлении ошибок и доработке текущих проектов.
Также будут тормозиться многие процессы, могут быть отказы в договоренностях, сбои в учебе, работе и поездках.
Рациональность на первый план
К концу месяца появится больше благоприятных возможностей и напряжение начнет спадать.
Новолуние во Льве 4 августа подводит итоги прошлого месяца и ставит по традиции новые задачи на новый лунный месяц. На этот раз они будут связаны с детьми, отдыхом, повышением уровня жизни и благосостояния.
Венера в знаке Дева с 5 августа отодвинет чувства на второй план и будет призывать нас общаться в деловой среде, совершать разумные и экономные покупки, больше тратить на учебу и здоровье, а не на удовольствие и роскошь. Романтику и красоту и вовсе отложить на несколько недель. 6–7 августа могут произойти интересные встречи с людьми из прошлого. В этот период могут быть кадровые перестановки, проблемы со здоровьем и в личном общении.
Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставила Ю. Бельская
События в мировом масштабе
Вторая декада августа будет насыщена событиями крупного масштаба. Соединение Марса с Юпитером в Близнецах (а его не было с прошлого века) настроит на важные путешествия и поездки, активную переписку и переговоры, интеллектуальную работу и бурное обсуждение новостей, которые могут быть связаны со сменой министров, новых направлениях и идей для развития стран и организаций на ближайшие годы.
С 15–22 августа пожароопасное время аварийных ситуаций и отставок в высоких кругах, среди известных и знаменитых личностей.
Из-за конфликтов Солнца и ретро-Меркурия с Ураном также возможны проблемы с электроснабжением, техникой, авиацией, потери из-за поспешности и проблемы с сердцем, неприятные ситуации во время отдыха.
С переходом Солнца в земной знак Девы горячая обстановка середины августа начнет постепенно успокаиваться. Мы станем рациональнее использовать свои ресурсы, можем успешно заняться ремонтом, здоровьем. Могут восстановиться старые связи, легче станет доработать и перестроить старые проекты, заниматься самообразованием.
Улучшение ситуации
Конец месяца принесет хорошие новости, уже с 30 августа появится определенность во многих планах, станет понятнее ситуация со школой и педагогами для детей, выйдут на связь или вернутся помощники и коллеги, которые долго отсутствовали.
В этот период будет ощущаться и позитивное влияние от Венеры в связях с Ураном и Плутоном. Многие люди смогут наладить взаимопонимание как в рабочих, так и в личных отношениях. Появятся шансы для удачных сделок и устройств на работу.
С переходом Венеры в знак Весов с 29 августа люди станут больше ценить красоту, эстетику, искусство и гармонию в отношениях. Появится больше возможностей для знакомств и совместных посещений выставок, театров и концертов. Наступит отличное время для занятия своей внешностью, имиджем и гардеробом.
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