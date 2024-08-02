Сделали это 2 августа, и задуманное сбылось: символ дня — «птица феникс», энергия чуда

2 августа может стать для каждого из нас днем, когда мы сможет достигнуть желаемого. Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.pro, символом дня является «птица феникс».

Поэтому благоприятны повторные действия. Если вы пытались чего-то достичь, что-то важное сделать, но не получилось, обязательно постарайтесь это выполнить сегодня. Должно повезти, ваш путь будет легким! Ваша мечта словно птица феникс возродится из пепла и обязательно порадует вас.

Кроме того, полезны такие действия, как реставрация, путешествия, паломничество, различного рода творческая деятельность, духовная и оккультная деятельность (молитесь за себя и близких).

Хорошим итогом обернутся омолаживающие процедуры и лечение.

Но с 12:55 действуют лунные сутки «пустые руки», с этого времени не стоит начинать важных дел, особенно связанных с получением.