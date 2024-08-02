Сделали это 2 августа, и задуманное сбылось: символ дня — «птица феникс», энергия чуда

2 августа может стать для каждого из нас днем, когда мы сможет достигнуть желаемого. Как рассказала ведический астролог
Поэтому благоприятны повторные действия. Если вы пытались чего-то достичь, что-то важное сделать, но не получилось, обязательно постарайтесь это выполнить сегодня. Должно повезти, ваш путь будет легким! Ваша мечта словно птица феникс возродится из пепла и обязательно порадует вас.
Кроме того, полезны такие действия, как реставрация, путешествия, паломничество, различного рода творческая деятельность, духовная и оккультная деятельность (молитесь за себя и близких).
Хорошим итогом обернутся омолаживающие процедуры и лечение.
Но с 12:55 действуют лунные сутки «пустые руки», с этого времени не стоит начинать важных дел, особенно связанных с получением.
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