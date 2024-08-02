На кого свалятся внезапные деньги 2 августа: нужно просто их взять. Очень мощный день!

2 августа станет для многих людей очень удачным днем. Ведический астролог Анна Дудчик рассказала Teleprogramma.pro, что эта пятница — очень мощный день для всего, что связано с деньгами и финансами.

Единственный момент: все операции нужно успеть совершить в промежуток времени между 8:30 и 13:00 (по Москве).

День подходит для любых операций с финансами, недвижимостью и автомобилями, крупных покупок. Чтобы привлечь удачу в свою жизнь, астролог советовала позволить себе чуть-чуть больше, чем обычно.

Также это прекрасное время для встреч и свиданий, новых знакомств. Женщинам рекомендуется ухаживать за собой, баловать себя и своего мужа.

«Точно не время грусти и одиночества!» — подчеркнула астролог.