На кого свалятся внезапные деньги 2 августа: нужно просто их взять. Очень мощный день!

2 августа станет для многих людей очень удачным днем. Ведический астролог
Единственный момент: все операции нужно успеть совершить в промежуток времени между 8:30 и 13:00 (по Москве).
День подходит для любых операций с финансами, недвижимостью и автомобилями, крупных покупок. Чтобы привлечь удачу в свою жизнь, астролог советовала позволить себе чуть-чуть больше, чем обычно.
Также это прекрасное время для встреч и свиданий, новых знакомств. Женщинам рекомендуется ухаживать за собой, баловать себя и своего мужа.
«Точно не время грусти и одиночества!» — подчеркнула астролог.
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