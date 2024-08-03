На кого не повлияют энергии опустошенности 3 августа: новолуние вступает в силу и пытается нас разрушить изнутри

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что 3 августа, суббота, не подходит для важных дел и начинаний.

«Мы постепенно входим в энергии новолуния, и сил может быть мало, возможно даже некоторое ощущение опустошенности», — пояснила она читателям Teleprogramma.pro.

Астролог рекомендовала провести этот день в отдыхе, восстановлении сил и заботе о своем здоровье. И напомнила, что в ведической астрологии верят: тот, кто отдыхает в субботу, — живет дольше.

3 августа — как раз такая суббота, в которую лучше всего просто отдохнуть, провести профилактические и оздоровительные процедуры, а также спокойно заняться рутинными делами.