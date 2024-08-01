1 августа — нереальный по энергетике день «слеза»: согласно ведической астрологии, хорошо попрощаться со старыми вещами и мыслями

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог поможет вам выстроить день правильно.

Символом 1 августа, согласно ведической астрологии, является «слеза», или «алмазный инструмент». Об этом Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

День особенный, непростой. Но через сложную энергетику и препятствия вы сможете в итоге прийти к хорошим результатам и целям.

1 августа благоприятно участвовать в соревнованиях, начинать различного рода конфликты, выполнять жесткие, разрушительные действия.

Кроме того, полезно отказаться от старых вещей и привычек. Расстаньтесь с ними безжалостно, это откроет путь к новым возможностям и смыслам. А еще вы сможете многое понять, если в четверг помедитируете, останетесь сами с собой и поговорите тихо со своей душой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также