Что такое 1 августа? По астрологии — полный хаос, нас ждет непростой период, путанность, неопределенность

Ведический астролог Анна Дудчик дала прогноз на 1 августа, четверг. День хорошо подходит для перемещений, поездок, путешествий. Также очень хорошо наводить чистоту и порядок.

Подходящее время для освоения новых технологий, обучения с использованием интерактивных элементов.

В остальном возможна некоторая спутанность мыслей, хаотичность. В любом случае сегодня не стоит принимать важных решений и планировать серьезные дела.

«Также советую отказаться от ненатуральной пищи и проще ко всему относиться, не искать логики в происходящем и не давать обещаний, ведь сдержать их будет очень сложно», — сказала ведический астролог.