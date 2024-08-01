Что такое 1 августа? По астрологии — полный хаос, нас ждет непростой период, путанность, неопределенность

Ведический астролог
Подходящее время для освоения новых технологий, обучения с использованием интерактивных элементов.
В остальном возможна некоторая спутанность мыслей, хаотичность. В любом случае сегодня не стоит принимать важных решений и планировать серьезные дела.
«Также советую отказаться от ненатуральной пищи и проще ко всему относиться, не искать логики в происходящем и не давать обещаний, ведь сдержать их будет очень сложно», — сказала ведический астролог.
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