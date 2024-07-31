31 июля, символ дня — «напиток бессмертия»: испейте счастье до дна, судьба изменится

Ведический астролог Татьяна Забелло дала важные рекомендации для эффективного построения дня 31 июля.

Попробуйте следовать астрологическому прогнозу, чтобы не только провести свой лучший день, но и суметь перевести свой жизненный путь в более счастливое и продуктивное русло. Это реально! Решитесь на один важный шаг — и многое может измениться.

Символом сегодняшнего дня, согласно ведической астрологии, является «напиток бессмертия», или «ткач». А потому в среду благоприятно начинать лечение, собирать травы, изготавливать отвары.

Кроме того, будет полезно покупать и шить одежду, приобретать духи, начинать обучение, заниматься творчеством, создавать сексуальный союз, торговать.

Также очень эффективно себя проявят различного рода коммуникации. И еще: смело выстраивайте свои план на будущее — ваш путь будет легким, понятным, простым и действенным!