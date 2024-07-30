А вот и сюрприз? Как пройдет этот август для Овнов, Львов и Стрельцов — счастливые

Астролог Виктор Богданов рассказал Teleprogramma.pro, каким будет август для огненных знаков. Спешим вас порадовать — вполне успешным!

Овны

Из-за позитивного аспекта Марса и Сатурна Овнам август подарит новые карьерные возможности. Астролог рекомендует внимательно относиться к поступающим им предложениям с долгосрочными обязательствами. Хорошо будет и в личных отношениях, особенно если прислушаетесь к энергии новолуния в конце месяца.

Львы

Львы будут настоящими фаворитами августа. Солнце в знаке Льва сделает свое дело и покажет всю неотразимость людей этой зодиакальной системы. Их лидерство будет на пике.

Для Львов август станет идеальным временем для начала новых проектов и знакомств. Однако ретроградный Уран способен принести неожиданные ситуации в технологиях и коммуникациях, нужно быть внимательными.

Стрельцы

Август откроет перед Стрельцами новые горизонты. Благодаря позиции Юпитера, их желание путешествовать и изучать новое только усилится. В этот период Стрельцы также могут ожидать позитивные изменения в учебе, а также в правовых вопросах.