Чем заворожит 30 июля? День невероятного везения, сделайте то, что давно хотели!

30 июля – это отличный продуктивный день, когда все получается, и все наши действия будут иметь результаты и плоды. Об этом рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик .

Если планируете что-то начать или сделать и подбираете дату, — сегодня отличное время для этого.

«У нас будет много сил и энергии, которую я настоятельно рекомендую направить на дела и свершения, ведь день очень плодотворный. Если никаких важных и сложных дел не предвидится, есть риск стать вспыльчивыми и агрессивными. Чтобы этого не произошло, я советую запланировать на сегодня прогулку, спорт, а также хорошо ограничить себя в животной и тяжелой пище», — рекомендовала Анна Дудчик.