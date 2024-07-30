Чем заворожит 30 июля? День невероятного везения, сделайте то, что давно хотели!

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог советует не тратить время зря.

30 июля – это отличный продуктивный день, когда все получается, и все наши действия будут иметь результаты и плоды. Об этом рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

Если планируете что-то начать или сделать и подбираете дату, — сегодня отличное время для этого.

«У нас будет много сил и энергии, которую я настоятельно рекомендую направить на дела и свершения, ведь день очень плодотворный. 

Если никаких важных и сложных дел не предвидится, есть риск стать вспыльчивыми и агрессивными. Чтобы этого не произошло, я советую запланировать на сегодня прогулку, спорт, а также хорошо ограничить себя в животной и тяжелой пище», — рекомендовала Анна Дудчик.

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