29 июля позвоните родителям: не представляете, как это отразится на вашей судьбе

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro об особенностях 29 июля.

«Приятный эмоциональный день, который лучше всего провести в кругу семьи, пообщаться с родителями», — поведала астролог.

Поэтому если вы еще не позвонили своим матери или отцу, обязательно это сделайте. А еще лучше при возможности поговорите с ними лично. Не исключено, что это общение благоприятно отразится на вашей судьбе.

Все важные дела планируйте на время после 15:30 (время московское), раньше — не самое лучшее время для начинаний.

День подходит для прогулок, нахождения на природе, водных процедур. Также очень хорошо заняться собой, своими планами, целями, эмоциями, возможно заглянуть внутрь себя, разобраться со своими желаниями и страхами.

Отличный день для заботы о здоровье, смело планируем лечебные процедуры, оздоровление и профилактику заболеваний.