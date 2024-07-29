Почему 29 июля до 15.30 время словно остановится: что делать, как поступать, где удача

29 июля до 15:30 будут действовать лунные сутки «пустые руки», согласно ведической астрологии. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Энергия будет такая, что все будет утекать сквозь пальцы, вам будет казаться, что вы топчитесь на месте. Поэтому начинать важные дела просто бессмысленно. Занимайтесь обычной рутиной, не влезайте в серьезные проекты, не пытайтесь что-то начать.

С 15:30 ситуация изменится после вступления во власть бога огня Агни. Благоприятно с этого времени заниматься какими-то агрессивными делами («начинать войны»): судиться, разводиться, выяснять отношения, вступать в конфликты. При всей неприятности процессов они пройдут продуктивно.

Рекомендуется также заняться очищающими действиями, начинать диету, выравнивать свое питание, лечиться. Также вы получите хороший результат, если начнете обучение.