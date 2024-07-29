Почему 29 июля до 15.30 время словно остановится: что делать, как поступать, где удача

29 июля до 15:30 будут действовать лунные сутки «пустые руки», согласно ведической астрологии. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог
Энергия будет такая, что все будет утекать сквозь пальцы, вам будет казаться, что вы топчитесь на месте. Поэтому начинать важные дела просто бессмысленно. Занимайтесь обычной рутиной, не влезайте в серьезные проекты, не пытайтесь что-то начать.
С 15:30 ситуация изменится после вступления во власть бога огня Агни. Благоприятно с этого времени заниматься какими-то агрессивными делами («начинать войны»): судиться, разводиться, выяснять отношения, вступать в конфликты. При всей неприятности процессов они пройдут продуктивно.
Рекомендуется также заняться очищающими действиями, начинать диету, выравнивать свое питание, лечиться. Также вы получите хороший результат, если начнете обучение.
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