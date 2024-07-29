Астролог назвала три лучших дня на этой неделе: 30 июля – все получается, 31 июля и 2 августа – поток денег

Ну что ж, мы вошли в неделю, когда у нас многое может получиться как в духовном, так и в финансовом плане. Teleprogramma.pro называет три удачных дня, во время которых вы можете уверенно повернуть линию своей судьбы в благоприятную сторону. А помог нам в этом эксклюзивный прогноз ведического астролога Анны Дудчик .

Уже 30 июля, во вторник, нам суждено испытать позитивное влияние Вселенной и пережить очень продуктивный день. В этот день будет все получаться, все наши действия будут иметь результаты и плоды.

31 июля хорош для бизнесменов и деловых людей, заключения сделок, договоров, переговоров, операций с финансами и недвижимостью.

И уже 2 августа мы вновь почувствуем энергию благосостояния. Это очень мощный день для всего, что связано с деньгами и финансами. Астролог рекомендует все операции совершить в промежуток времени между 8:30 и 13:00 (по Москве).