Что за люди Львы: самые сильные, самые самоуверенные и милые — астролог Бельская

Харизматичные Львы празднуют свои дни рождения с 23 июля по 23 августа. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская , под этим знаком родилось множество знаменитостей и настоящих звезд. Наша собеседница подчеркнула, что материал будет также полезен тем, у кого во Льве находятся Луна и Асцендент.

«Лев — царь зверей, и это утверждение небезосновательно! Этот знак находится под управлением Солнца, а Солнце во Льве — это самое сильное положение. Поэтому амбиции неуемны, а потенциал этих людей огромен, но их надо развивать. Для успеха недостаточно просто быть талантливым и ярким», — заметила астролог.

Львы — это творцы, и творить они могут в сферах, где есть благодарные зрители. Они требуют внимания к своей важной персоне и зависимы от публичного мнения. Они любят выставлять свою жизнь напоказ, а любовь к роскоши у них в крови. Похвала, комплименты и лесть им необходимы как воздух.

Рожденные под этим знаком достаточно медленно зреют, чтобы сделать важный шаг, так как они должны быть уверенны в том, что они будут на высоте. Львы достаточно упрямы, не любят считаться с чужим мнением и идеями, порой даже не замечают их, им тяжело признавать свои ошибки. Когда Льву не хватает качеств настоящего лидера, он может пускать пыль в глаза, пытается обмануть или унизить, считая, что он на самом верху, а остальные все ниже.

Льву предшествует знак Рака, поэтому тема семьи для Льва (который и в дикой природе живет прайдами) часто одна из самых важных для них, их опора. Либо он является центром семьи, либо это мучительные обиды на членов семьи за то, что недолюбили и не признали его таланты и его самого.

Если с самооценкой у Льва проблемы (управитель его знака Солнце не горит), то нужно искать проблемы и блоки именно в детстве, в отношениях, в первую очередь с отцом.