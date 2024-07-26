Что за люди Львы: самые сильные, самые самоуверенные и милые — астролог Бельская

Харизматичные Львы празднуют свои дни рождения с 23 июля по 23 августа. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог
«Лев — царь зверей, и это утверждение небезосновательно! Этот знак находится под управлением Солнца, а Солнце во Льве — это самое сильное положение. Поэтому амбиции неуемны, а потенциал этих людей огромен, но их надо развивать. Для успеха недостаточно просто быть талантливым и ярким», — заметила астролог.
Львы — это творцы, и творить они могут в сферах, где есть благодарные зрители. Они требуют внимания к своей важной персоне и зависимы от публичного мнения. Они любят выставлять свою жизнь напоказ, а любовь к роскоши у них в крови. Похвала, комплименты и лесть им необходимы как воздух.
Рожденные под этим знаком достаточно медленно зреют, чтобы сделать важный шаг, так как они должны быть уверенны в том, что они будут на высоте. Львы достаточно упрямы, не любят считаться с чужим мнением и идеями, порой даже не замечают их, им тяжело признавать свои ошибки. Когда Льву не хватает качеств настоящего лидера, он может пускать пыль в глаза, пытается обмануть или унизить, считая, что он на самом верху, а остальные все ниже.
Льву предшествует знак Рака, поэтому тема семьи для Льва (который и в дикой природе живет прайдами) часто одна из самых важных для них, их опора. Либо он является центром семьи, либо это мучительные обиды на членов семьи за то, что недолюбили и не признали его таланты и его самого.
Если с самооценкой у Льва проблемы (управитель его знака Солнце не горит), то нужно искать проблемы и блоки именно в детстве, в отношениях, в первую очередь с отцом.
«Хочу отметить, если в вашем окружении есть Лев, вам повезло — он не останется незамеченным. Такие люди как будто излучают на своих подданных огонь, лучи света, как солнце — поэтому с ними так тепло и приятно находиться рядом. Они щедро опекают и проявляют великодушие к своей свите. Львы умеют дружить и ценят дружбу», — почеркнула Юлия Бельская.
Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставила Ю. Бельская
«В минусе Львы могут бесконечно и бесцельно тусоваться, терять чувство меры во всем, быть агрессивными, эгоистичными. Ими овладевает гордыня, хвастовство, лень и невнимательность к деталям», — заметила астролог Юлия Бельская.
Лев символизирует сердце и сердечно-сосудистую систему, грудной отдел позвоночника и спины, поэтому основные их болезни могут касаться именно этого, а также Львы нередко имеют проблемы со зрением.
Высшая программа Льва — это творческое горение и самовыражение (выражать себя через творчество), достижение целостности и развитие своих организаторских способностей.
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