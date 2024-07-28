28 июля, в воскресенье, вас ждет перерождение: крутой поворот судьбы, жизнь в благости

Ведический астролог Татьяна Забелло подготовила астрологический прогноз на 28 июля специально для Teleprogramma.pro.

Придерживайтесь рекомендаций эксперта, и вам обязательно повезет. Ведь иногда для того чтобы достичь своей мечты и поставленных целей, стоит только раз правильно ступить на дорогу своей судьбы.

Согласно ведической астрологии, слоган этого воскресенья: «Перерождение».

Благоприятные действия для этого дня: создание союза для рождения ребенка, воинственные действия вроде разрушения или сноса дома, приветствуется применение силы относительно неодушевленных предметов для дальнейшего созидательного процесса.

Также хорошо в этот день заняться садоводством, творчеством. Позитивно отразиться на судьбе завершение разных дел. А еще полезно очиститься в различных смыслах, включая организм и кожу.

Начинать путешествия и разного характера проекты астролог не советует.