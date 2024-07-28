28 июля, в воскресенье, вас ждет перерождение: крутой поворот судьбы, жизнь в благости

Ведический астролог
Придерживайтесь рекомендаций эксперта, и вам обязательно повезет. Ведь иногда для того чтобы достичь своей мечты и поставленных целей, стоит только раз правильно ступить на дорогу своей судьбы.
Согласно ведической астрологии, слоган этого воскресенья: «Перерождение».
Благоприятные действия для этого дня: создание союза для рождения ребенка, воинственные действия вроде разрушения или сноса дома, приветствуется применение силы относительно неодушевленных предметов для дальнейшего созидательного процесса.
Также хорошо в этот день заняться садоводством, творчеством. Позитивно отразиться на судьбе завершение разных дел. А еще полезно очиститься в различных смыслах, включая организм и кожу.
Начинать путешествия и разного характера проекты астролог не советует.
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