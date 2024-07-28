28 июля до 17:00 — ваше лучшее время на этой неделе: откроется путь к счастью и любви

28 июля — это отличный, успешный день, согласно ведической астрологии. Об этом сайту Teleprogramma.pro поведала ведический астролог
Это воскресенье подходит для любых начинаний, но важные дела нужно запланировать до 17 часов по Москве.
Хорошо совершать покупки, манипуляции с автомобилями, заботиться о себе и других людях, заниматься вопросами здоровья.
День великолепен для общения с противоположным полом и свиданий. Так что дерзайте на любовном фронте обязательно: приглашайте на свидание, делайте предложение, устраивайте романтические вечера.
«Также сегодня советую много гулять, проводить больше времени на свежем воздухе — это нас как бы заряжает», — подсказала Анна Дудчик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: