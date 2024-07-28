28 июля до 17:00 — ваше лучшее время на этой неделе: откроется путь к счастью и любви

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог Анна Дудчик рассказала, чем обернется это воскресенье для многих людей.

28 июля — это отличный, успешный день, согласно ведической астрологии. Об этом сайту Teleprogramma.pro поведала ведический астролог Анна Дудчик.

Это воскресенье подходит для любых начинаний, но важные дела нужно запланировать до 17 часов по Москве. 

Хорошо совершать покупки, манипуляции с автомобилями, заботиться о себе и других людях, заниматься вопросами здоровья. 

День великолепен для общения с противоположным полом и свиданий. Так что дерзайте на любовном фронте обязательно: приглашайте на свидание, делайте предложение, устраивайте романтические вечера.

«Также сегодня советую много гулять, проводить больше времени на свежем воздухе — это нас как бы заряжает», — подсказала Анна Дудчик.

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