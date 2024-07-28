28 июля до 17:00 — ваше лучшее время на этой неделе: откроется путь к счастью и любви

28 июля — это отличный, успешный день, согласно ведической астрологии. Об этом сайту Teleprogramma.pro поведала ведический астролог Анна Дудчик .

Это воскресенье подходит для любых начинаний, но важные дела нужно запланировать до 17 часов по Москве.

Хорошо совершать покупки, манипуляции с автомобилями, заботиться о себе и других людях, заниматься вопросами здоровья.

День великолепен для общения с противоположным полом и свиданий. Так что дерзайте на любовном фронте обязательно: приглашайте на свидание, делайте предложение, устраивайте романтические вечера.

«Также сегодня советую много гулять, проводить больше времени на свежем воздухе — это нас как бы заряжает», — подсказала Анна Дудчик.