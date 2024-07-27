Что нужно выбросить из дома 27 июля: жизнь заблистает новыми красками!

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Иногда очень важно чистить энергии вокруг физическими действиями.

Воспользуйтесь благоприятными энергиями 27 июля, чтобы ваша жизнь вошла в нужное русло и заблистала новыми красками!

Суббота очень хороша для спокойного времяпровождения, заботы о себе и своем доме, рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик. Не правда ли, прекрасная задача для первого выходного дня на неделе? 

Самое время провести оздоровительные и профилактические процедуры, кому актуально — начать или продолжить лечение. 

Также полезно убраться в своем доме, особенно хорошо разобрать дальние уголки, выбросить все старое, ненужное, то, что уже давно не используется и просто так болтается без дела. 

А еще 27 июля заботы потребуют наши растения и животные, и нельзя им в этом отказывать! Проявите заботу о себе и других — и Вселенная окутает вас благоприятной энергией.

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