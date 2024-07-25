«Двухголовый день» 25 июля: энергия Вселенной одарит вас деньгами, сюрприз от коллектива

Символом 25 июля, согласно ведической астрологии, являются «две головы», они дают максимальный рост в различных проявлениях.

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик изданию Teleprogramma.pro, в этот день хорошо заниматься коллективными делами, повышать уровень своего образования, менять место жительства, начинать лечебные программы.

Если вы планируете повысить уровень собственного благосостояния, то для проведения различного рода финансовых операций в этот четверг лучше времени не подыскать. Наверняка в последствии вы увидите настоящий денежный дождь.

Также благоприятно закладывать фундамент чего-либо и заниматься творчеством, зачинать ребенка.

А вот принятия решений будут даваться с трудом, астролог также не советует брать или давать в долг.