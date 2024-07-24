26 июля – отличный женский день! Девочки, окунаемся в море счастья по астропрогнозу

Ведический астролог
«Энергии дня призывают нас усердно потрудиться до обеда, до 12 часов дня (время московское), а после этого — заняться собой. У женщин сегодня отличный день для ухода за собой, особенно для проведения омолаживающих процедур. Мужчинам в такие дни нужно заботиться о женщинах для привлечения удачи в свою жизнь», — рассказала астролог.
Также благоприятно общение, знакомства, свидания, веселье. Точно не время грустить и находиться в одиночестве.
Кроме того, день подходит для любых манипуляций с автомобилями. Мойте, ремонтируйте, покупайте и облагораживайте!
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