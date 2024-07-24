26 июля – отличный женский день! Девочки, окунаемся в море счастья по астропрогнозу

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астрологический прогноз Анны Дудчик порадует многих.

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro, что 26 июля многих может ждать удача.

«Энергии дня призывают нас усердно потрудиться до обеда, до 12 часов дня (время московское), а после этого — заняться собой. У женщин сегодня отличный день для ухода за собой, особенно для проведения омолаживающих процедур. Мужчинам в такие дни нужно заботиться о женщинах для привлечения удачи в свою жизнь», — рассказала астролог.

Также благоприятно общение, знакомства, свидания, веселье. Точно не время грустить и находиться в одиночестве. 

Кроме того, день подходит для любых манипуляций с автомобилями. Мойте, ремонтируйте, покупайте и облагораживайте!

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