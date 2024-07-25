Это ваше счастливое время — 25 июля до 13:46: случится важное, старт новой судьбы

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Чувствуйте энергии Вселенной и живите с ней в одном ритме.

Не пропустите позитива, который может случиться в вашей судьбе. Запомните, что 25 июля — это великолепный день практически для любых событий и дел! Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик.

Особенно позитивно будут складываться события до 13:46 по московскому времени. Если вы давно размышляли, когда же начать нечто судьбоносное для вас, то это время определено! Решайтесь и действуйте!

Также, по словам астролога, 25 июля благоприятны крупные покупки, сделки с недвижимостью и землей, дела семейные и в принципе любые начинания. 

 Анна Дудчик заметила, что удача улыбнется и тем, кто в четверг будет учиться или общаться с учителем.

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