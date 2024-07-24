Три самых счастливых дня недели: 25 июля — деньги, 26-го — брак, 28-го — перерождение судьбы

До конца недели осталось несколько дней — и каких! Многим из нас предстоит пережить прекрасное время. Называем три удачных дня, энергиями которых непременно нужно обогатиться!

Согласно прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло для Teleprogramma.pro, 25 июля символом дня являются «две головы». Они, как известно, всегда лучше одной. Поэтому все хорошее должно усилиться.

В четверг полезно заниматься коллективной деятельностью, начинать лечение, закладывать фундамент чего-либо, покупать жилье, заниматься финансовыми операциями.

Символом 26 июля являются «две рыбы». В этот день благоприятно вступать в брак, что-то регистрировать, подписывать договоры, заниматься творчеством, изучать оккультные науки. Это будет чудесный день, ведь с 12:00 вступят в силу сразу нескольких благоприятных астрологических сочетаний.

28 июля слоган дня — «Перерождение». В этот день будьте решительными и смело совершайте воинственные действия (разрушайте, применяйте силу). Крайне полезным будет завершение дел, соблюдение поста и проведение очистительных процедур. Судьба отблагодарит вас за это.