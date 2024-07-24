Три самых счастливых дня недели: 25 июля — деньги, 26-го — брак, 28-го — перерождение судьбы

До конца недели осталось несколько дней — и каких! Многим из нас предстоит пережить прекрасное время. Называем три удачных дня, энергиями которых непременно нужно обогатиться!
Согласно прогнозу ведического астролога
В четверг полезно заниматься коллективной деятельностью, начинать лечение, закладывать фундамент чего-либо, покупать жилье, заниматься финансовыми операциями.
Символом 26 июля являются «две рыбы». В этот день благоприятно вступать в брак, что-то регистрировать, подписывать договоры, заниматься творчеством, изучать оккультные науки. Это будет чудесный день, ведь с 12:00 вступят в силу сразу нескольких благоприятных астрологических сочетаний.
28 июля слоган дня — «Перерождение». В этот день будьте решительными и смело совершайте воинственные действия (разрушайте, применяйте силу). Крайне полезным будет завершение дел, соблюдение поста и проведение очистительных процедур. Судьба отблагодарит вас за это.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: