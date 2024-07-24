Почему 24 июля нужно выбросить все ненужное: в права вступают лунные сутки «пустые руки»

Бывало у вас такое, что весь день все валится из рук? Вы ничего не можете завершить, любые ваши попытки оказываются тщетными? Любые диалоги — бессмысленными? Возможно, вы в такие периоды жизни были в плохом эмоциональном состоянии. Но не исключено, что на вас оказывало свое негативное влияние сила планет.

24 июля будет именно такой день. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло , в среду вступают в силу лунные сутки «пустые руки». Их название говорит само за себя.

Поэтому оставьте все серьезные дела в стороне, не начинайте ничего важного. День подходит для уборки и избавления от ненужного. Причем во всех смыслах. Выкиньте старые вещи, плохие мысли из головы, навязчивые идеи, которые доставляют вам дискомфорт, расстаньтесь с людьми, которую «сосут» вашу энергию, неприятны вам.