Почему 24 июля нужно выбросить все ненужное: в права вступают лунные сутки «пустые руки»

Бывало у вас такое, что весь день все валится из рук? Вы ничего не можете завершить, любые ваши попытки оказываются тщетными? Любые диалоги — бессмысленными? Возможно, вы в такие периоды жизни были в плохом эмоциональном состоянии. Но не исключено, что на вас оказывало свое негативное влияние сила планет.
24 июля будет именно такой день. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог
Поэтому оставьте все серьезные дела в стороне, не начинайте ничего важного. День подходит для уборки и избавления от ненужного. Причем во всех смыслах. Выкиньте старые вещи, плохие мысли из головы, навязчивые идеи, которые доставляют вам дискомфорт, расстаньтесь с людьми, которую «сосут» вашу энергию, неприятны вам.
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