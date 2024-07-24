24 июля — день патологического хаоса: вас окрутит сумбурной энергией, мысли спутаются

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Ведический астролог Анна Дудчик дала рекомендации, как провести среду с пользой.

Если в среду вы будете чувствовать себя странно, не удивляйтесь, так влияет на мозг человека энергии планет.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик, день не подходит для важных дел и начинаний. 

«Сегодня мы можем быть немного растеряны, мыслительный процесс проходит хуже, чем обычно. Возможны невнимательность и хаотичные перемещения, возможно, захочется много двигаться и разговаривать», — сказала астролог.

Вместе с тем день хорош для поездок, перемещений, поиска информации и проведения времени за современными технологиями, например в Интернете, 5D-кинотеатре и т.п. «Советую сегодня не увлекаться ненатуральной едой», — также подчеркнула Анна Дудчик.

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