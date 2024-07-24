24 июля — день патологического хаоса: вас окрутит сумбурной энергией, мысли спутаются

Если в среду вы будете чувствовать себя странно, не удивляйтесь, так влияет на мозг человека энергии планет.
Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог
«Сегодня мы можем быть немного растеряны, мыслительный процесс проходит хуже, чем обычно. Возможны невнимательность и хаотичные перемещения, возможно, захочется много двигаться и разговаривать», — сказала астролог.
Вместе с тем день хорош для поездок, перемещений, поиска информации и проведения времени за современными технологиями, например в Интернете, 5D-кинотеатре и т.п. «Советую сегодня не увлекаться ненатуральной едой», — также подчеркнула Анна Дудчик.
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