24 июля — день патологического хаоса: вас окрутит сумбурной энергией, мысли спутаются

Если в среду вы будете чувствовать себя странно, не удивляйтесь, так влияет на мозг человека энергии планет.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , день не подходит для важных дел и начинаний.

«Сегодня мы можем быть немного растеряны, мыслительный процесс проходит хуже, чем обычно. Возможны невнимательность и хаотичные перемещения, возможно, захочется много двигаться и разговаривать», — сказала астролог.

Вместе с тем день хорош для поездок, перемещений, поиска информации и проведения времени за современными технологиями, например в Интернете, 5D-кинотеатре и т.п. «Советую сегодня не увлекаться ненатуральной едой», — также подчеркнула Анна Дудчик.