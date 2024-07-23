Для кого 23 июля обернется бедой, а для кого — счастьем: подсказки извне не напрасны

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Вторник будет полон энергией, важно правильно использовать ее.

23 июля может стать самым счастливым днем в вашей жизни. В то же время он способен принести немало бед. Во вторник люди будут ощущать на себе очень сильные потоки энергии, используйте их благоприятно для себя!

«Девиз сегодняшнего дня — активность. Энергии очень много, и чтобы она не переходила в агрессию и выяснение отношений, я советую запланировать побольше дел, можно сложных, трудоемких, сегодня сил хватит на все», — рассказала читателям Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

Астролог настоятельно рекомендовала 23 июля заниматься спортом, много работать, проявлять активность по дому и в делах. 

Кроме того, это отличный день для сделок с недвижимостью. День также может быть травмоопасным.

«Берегите, пожалуйста, себя, особенно на транспорте, сегодня лучше не гонять», — предостерегла астролог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

Читайте также:

Читайте также