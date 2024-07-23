Слоган 23 июля — «богатый»: вы обязательно почувствуете щедрость Вселенной и ее мягкие объятия

Слоган 23 июля — «богатый», или «очень известный». Чувствуете, как вам сегодня повезло? Обязательно воспользуйтесь благоприятной энергией Вселенной. Ведь один день может изменить весь жизненный путь в лучшую сторону!

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло читателям сайта Teleprogramma.pro, 23 июля люди могут смело внедрять свои планы в действие, их исход будет максимально благоприятным!

Открывайте предприятия, проводите различные финансовые операции, занимайтесь творчеством, религиозными ритуалами, покупайте дорогие вещи (недвижимость, авто, ювелирные украшения, золото), начинайте обучение. И действуйте решительнее и смелее! Вы ощутите поддержку извне!

А вот разрушать что-то (во всех смыслах), вступать в брак, зачинать ребенка 23 июля не стоит.