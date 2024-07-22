22 июля — день счастья и удачи! У вас будет все получаться, мечты сбудутся

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Энергия Вселенной усилит ваши цели.

22 июля — это отличный день для многих дел! Обязательно воспользуйтесь благоприятной энергией Вселенной, чтобы осуществить намеченные планы.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик, 22 июля —

 легкий и успешный день, когда все получается. В первой половине дня рекомендуется заниматься планированием, составлением списков на будущее, загадывания желаний. 

Весь день хорош для общения, разговоров, переговоров, перемещений, ухода за собой, за своим здоровьем, заботы о близких. 

«Но все-таки не советую планировать очень важные дела и принятие решений, сегодня мы можем быть слишком подвержены эмоциям», — сказала астролог.

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