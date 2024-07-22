Называем три важных действия, которые нужно совершить 22 июля: раскройте уши для гласа Вселенной

Откройте 22 июля свои уши, чтобы получить новые знания. То, что вы впитаете в понедельник, в дальнейшем может дать неожиданно благоприятные реакции, которые отразятся на вашем жизненном пути.

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.pro, 22 июля слоганом дня является «слушание».

Очень благоприятно в это время начинать новые деловые проекты, распространять информацию, рекламировать, читать и писать, что-то изучать и прослушивать полезное, начинать обучение.

Обязательно стоит выслушать советы людей, которые захотят их дать вам в понедельник, также не стоит самим скупиться на рекомендации. Возможно, в ответ вы услышите тоже нечто важное.

Кроме того, нынешний понедельник — лэто очень хороший день для покупки недвижимости и авто, налаживания дипломатических отношений, путешествий. Полезно заниматься садоводством.