Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа для всех знаков зодиака

Нам предстоит очень насыщенная неделя. Настроение будет переменчивое, поэтому нужно быть поосторожнее со словами, не срываться на окружающих и постараться не попадаться никому под горячую руку.

При этом неделя все равно хороша для общения, публичных выступлений, массовых мероприятий. Все вокруг будет бурлить, и остаться в стороне вряд ли получится.

А в воскресенье, после всех событий, можно с чистой совестью не делать ничего, а просто отдыхать.

Teleprogramma.pro расскажет, насколько сильно затянет в бурный водоворот событий каждый из знаков Зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Лев

Всю информацию, которая вам поступает на этой неделе, просеивайте через сито критического мышления. Так вы избежите неприятностей, связанных с обманом.

Любовь

Неделя богата на любовные приключения, главное, будьте осторожны. В сложившихся парах может случиться разлад. Вместо скандала лучше устройте романтический вечер – это поможет.

Финансы

Придется отложить желание пожить на широкую ногу до лучших времен – сейчас не время сорить деньгами, нужно поэкономить.

Здоровье

Постарайтесь держать себя в руках – никакие излишества на пользу не пойдут, а проблем могут и добавить.

Овен

Овны станут тем стержнем, на котором все держится. Вы будете продвигать идеи, много работать, объединять людей и вести их за собой. На этом пути вам могут встретиться и противные персонажи, которые будут портить вам настроение. Однако если вы сумеете их проигнорировать, вы останетесь в плюсе.

Телец

Тельцам нужно прислушаться к себе. Если вам с человеком по какой-то причине некомфортно, отложите общение с ним на другое время. Пока он негативно настроен, каши с ним не сваришь, а кровь он вам попортит. Сосредоточьтесь на мелкой кропотливой работе, очень важно не допустить в ней ошибок.

Близнецы

Общительным Близнецам нужно дозировать контакты с людьми – очень уж много вокруг будет скандалистов, и это отразится на вас не лучшим образом. Будьте с теми, кто приносит вам радость, это придаст вам сил, и неделя пройдет весьма продуктивно. Вы сами удивитесь, сколько всего успеете сделать.

Рак

Ракам следует запастись терпением. Все вас будут раздражать, как нарочно делая какую-то ерунду. Отнеситесь к этому философски – не всем дано умение сначала думать, а потом делать. В общем, держите эмоции под контролем, соблюдайте технику безопасности и спокойно занимайтесь своими делами.

Дева

Девам не стоит слушать многочисленных советчиков – вы и сами прекрасно знаете, что и как вам делать. У вас есть цель, и вы к ней идете. Хорошая неделя для знакомств и поездок, только не забывайте следить за своим питанием. Если вы давно хотели сменить работу, у вас появится возможность это сделать. Только не горячитесь, подумайте хорошо.

Весы

Вокруг Весов будет кипеть жизнь, и вы окажетесь в самом центре событий. Самое важное – окружить себя людьми, которым вы доверяете, единомышленниками и близкими. В этом состоит секрет вашего успеха на этой неделе. Конечно, вам предстоит разбираться с чужими проблемами, но и вас с вашими проблемами никто не оставит один на один.

Скорпион

В начале недели Скорпионам нужно получить заряд положительной энергии – встречайтесь с друзьями, общайтесь с теми, кого любите. Полученная энергия поможет вам горы свернуть – вы сможете добиться чего угодно, в том числе от руководства. Вы будете убедительны и напористы и сможете получить желаемое.

Стрелец

Стрельцам нужно быть очень внимательными во всем, что касается бумажной работы и рутинных дел. Да и в целом Стрельцы всю неделю будут по уши в работе, вам предстоит сделать примерно миллион самых разных дел. И вы со всем справитесь! Устанете, конечно, но результаты того стоят.

Козерог

А вот Козерогам не нужна никакая эмоциональная и энергетическая подпитка – у вас самих сил хоть отбавляй. Так много, что вы будете непривычно склонны к импульсивным поступкам. Постарайтесь не поддаваться порывам и действовать разумно. А лишнюю энергию сбрасывайте в спортзале.

Водолей

Водолеям нужно держаться подальше от споров и выяснения отношений. Конфликт может вспыхнуть на ровном месте, и потушить это пламя будет очень непросто. Лучше посвятите время себе и своему здоровью, физическим нагрузкам, наладьте режим, последите за тем, что вы едите.

Рыбы

На этой неделе вам предстоит проявить мудрость – пока кругом все нервные и раздраженные, только вы сможете сохранить спокойствие и убедить окружающих, что все это временные трудности. Что касается лично вас, если вы понимаете, что у вас не хватает знаний, не стесняйтесь просить совета и учиться новому.