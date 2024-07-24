Осторожно, вирус! Какие знаки зодиака могут сильно заболеть с 24 июля

Галина Янко назвала 24 июля опасным днем для здоровья.

Львы

Сегодня вам следует быть осторожными с физической активностью и избегать чрезмерных нагрузок. Ваша энергия может быть на исходе, и перенапряжение может привести к травмам или ухудшению самочувствия. Уделите время отдыху и восстановлению, избегайте стрессовых ситуаций и берегите себя.

Скорпионы

Ваше здоровье сегодня требует особого внимания. Старайтесь избегать контакта с больными людьми и соблюдайте меры гигиены, чтобы не подхватить инфекцию. Питайтесь здоровой пищей, пейте много воды и, если чувствуете усталость, не стесняйтесь взять перерыв на отдых. Важно прислушиваться к своему организму и заботиться о нем.

Водолеи

Сегодня вы можете почувствовать признаки переутомления или ухудшения здоровья. Постарайтесь не игнорировать сигналы организма и при первых симптомах недомогания обратитесь за медицинской помощью. Укрепите иммунитет правильным питанием и полноценным сном, чтобы предотвратить возможные болезни.