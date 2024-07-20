Хотите, чтобы вас поцеловала Вселенная? Сделайте 20 июля уборку — важно по астропрогнозу

20 июля, в субботу, согласно прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло , будут действовать неблагоприятные астрологические сочетания. А потому не стоит начинать никаких важных дел.

Оставили работу на выходные? Решили в этот день начать новый проект? Берете деньги в долг? Запланировали покупку недвижимости или автомобиля? Откажитесь от этих затей!

День подходит только для уборки и рутинной деятельности. Лучше наведите дома чистоту или доделайте начатое. Это тоже полезно, а результат порадует.

А вот 21 июля, в воскресенье, можно уже взяться за важное. Но успевайте начать серьезные дела до 13:15 или после 18:35. В этот выходной приветствуются длительные проекты, закладка фундамента (основы), посадка деревьев, авторитетная деятельность, подписания договоров на продолжительный период, начало длительного обучения, написание книг или научных работ. Середина воскресенья хороша для отдыха или рутинных дел.