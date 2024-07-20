Что будет, если 20 июля вы искупаетесь? О неожиданных последствиях — астролог Дудчик

20 июля, в субботу, вас окутает поистине благоприятная энергия Вселенной. Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик , это очень хорошее время для отдыха и восстановления сил. А что еще нужно в выходной день?

Астролог не рекомендовала в субботу нагружать себя какими-либо делами или планировать что-то важное.

А еще это крайне благоприятный день для оздоровительных, лечебных и профилактических процедур, ухода за собой, в том числе процедур красоты. Так что посетить бьюти-специалистов или устроить домашний салон красоты с подругами — это отличная идея для субботы!

«Сегодня хорошо помогать другим, по силам, конечно же», — добавила ведический астролог Анна Дудчик в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.