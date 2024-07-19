С 17:10 19 июля — время «пустых рук» по астрологии: успейте все сделать до этого часа

О том, как правильно распланировать пятницу 19 июля читателям Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

По словам эксперта, до 17:10 символом дня будет являться «пучок корней». А потому, в пятницу, до этого времени, согласно ведической астрологии, благоприятно заниматься сбором различной информации, ораторской деятельностью, изучением астрологии, посадкой растений и закладкой фундамента.

Рекомендуется «смотреть в корень», например начинать расследования и научные работы. К тому же советуется «вырывать с корнем», это различного рода физические разрушения, а также разрывы в отношениях и психологических привязанностях.

А вот с 17:10 люди ощутят на себе совсем другие энергии. В этот период вступят в силу лунные сутки «пустые руки». Поэтому вечером не стоит начинать важные дела, особенно связанные с получением чего-либо.