19 июля — день «тяжелых энергий»: не делайте необратимого, астропрогноз по пунктам

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Ведический астролог Анна Дудчик рекомендует не начинать важных дел в эту пятницу.

Пятница, 19 июля, не подходит для важных дел и начинаний, энергии будут царить в атмосфере очень тяжелые. Об этом читателей Teleprogramma.pro предупредила ведический астролог Анна Дудчик.

Также желательно не планировать встречи и переговоры. Все, что можно перенести на другой день, обязательно постарайтесь отложить на более поздний период. Потом вы поймете, что поступили правильно.

«Я рекомендую сегодня умерить свою гордыню и желания и посвятить этот день труду, работать много, смиренно и кропотливо. Выложиться на работе, потрудиться по дому. Так можно с наименьшими потерями пережить сегодняшний непростой день», — сказала Анна Дудчик.

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