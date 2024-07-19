С 19 по 22 июля произойдет конфликт Меркурия с Ураном: до сентября — шокирующие ситуации, прогноз Бельской

Астролог Юлия Бельская рассказала сайту Teleprogramma.pro, что с 19 по 22 июля человечеству придется испытать влияние конфликта между Меркурием и Ураном.

По словам эксперта, это событие способно привести к различного рода сбоям и шокирующим ситуациям. Их разрешение может затянуться на длительный период, вплоть до начала сентября.

В связи с этим рекомендовано отказаться от покупки техники, гаджетов и автомобилей.

С 22 июля астрологическая ситуация изменится из-за перехода Солнца в знак Льва. В этот период у людей появится желание преодолевать запреты, проявлять себя и показывать миру.

Также захочется украшать себя и баловать, кто-то начнет стремиться к роскоши и богатству, а еще к проявлению щедрости по отношению к другим.