Покровитель 18 июля — царь богов. Что ждет нас в четверг? Наказание, покаяние и контроль

18 июля, в четверг, люди будут испытывать на себе сложные влияния извне, но при грамотном планировании день может пройти успешно.

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло , символом этого дня является «амулет», а покровителем — Индра.

В четверг благоприятно заниматься административной деятельностью, контролем и мониторингом ситуаций, общением с авторитетными людьми. Если у вас на душе неспокойно из-за каких-то совершенных вами поступков — в четверг самое время покаяться в них.

А вот вступать в брак, начинать лечение, действовать из страха или эгоцентрических побуждений лучше не стоит. Помните, что препятствия будут возникать в самые неожиданные моменты, а результаты могут быть самыми удивительными.