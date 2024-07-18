Подготовьтесь к тяжелой энергии 18 июля: ругань, душевная боль, слезы — что еще нас ждет в четверг

Иногда даже самые мудрые и уравновешенные люди начинают чудить так, что диву даешься. А все из-за того, что так сошлись планеты и оказали влияние на душу, настроение, мысли.

Чтобы этого не произошло, внимательно изучите астрологический прогноз ведического астролога Анны Дудчик на 18 июля. Нас ожидает непростой день, но с энергиями Вселенной можно подружиться, если найти к ним правильный подход.

Согласно астропрогнозу, этот четверг может быть тяжелым и агрессивным. Будет высокий риск поругаться, наговорить друг другу неприятных вещей. Также нас могут посещать всякие неприятные, тяжелые мысли.

«В такой день я рекомендую проявить мудрость, может, что-то пересмотреть в своей жизни, вынести определенные уроки, относиться ко всему философски», — сказала астролог сайту Teleprogramma.pro.

При этом обращение к религии и духовным практикам будет благоприятным, это сгладит жесткое влияние энергий.