Символ 17 июля — «посох»: Вселенная поцелует каждого, кто хочет любви и денег

Как поведала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло , 17 июля многие люди могут встретить свою удачу, достичь своей мечты.

Покровителем этого дня является Митра (друг), а символом — «посох» (опора). И Вселенная обязательно окажет вам поддержку, если в среду вы решитесь отправиться в ЗАГС, дабы узаконить свои отношения со своим любимым человеком, сделать искусственное оплодотворение. Заключить какой-либо договор, начать дружбу и любовные отношения.

Благоприятны также финансовая деятельность, командная работа, разные исследования, изучение оккультных знаний, медитация, иммиграция, посещение астролога и психолога. Кроме того, ваше путешествие будет незабываемым, если вы отправитесь в него 17 июля.

Астролог отметила, что в среду действуют сразу несколько благоприятных астрологических йог (астрологических сочетаний). Обязательно воспользуйтесь преимуществом этого дня, чтобы стать счастливее и богаче!