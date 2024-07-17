Символ 17 июля — «посох»: Вселенная поцелует каждого, кто хочет любви и денег

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно попробуйте исполнить пожелания астролога Татьяны Забелло.

Как поведала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло, 17 июля многие люди могут встретить свою удачу, достичь своей мечты.

Покровителем этого дня является Митра (друг), а символом — «посох» (опора). И Вселенная обязательно окажет вам поддержку, если в среду вы решитесь отправиться в ЗАГС, дабы узаконить свои отношения со своим любимым человеком, сделать искусственное оплодотворение. Заключить какой-либо договор, начать дружбу и любовные отношения. 

Благоприятны также финансовая деятельность, командная работа, разные исследования, изучение оккультных знаний, медитация, иммиграция, посещение астролога и психолога. Кроме того, ваше путешествие будет незабываемым, если вы отправитесь в него 17 июля.

Астролог отметила, что в среду действуют сразу несколько благоприятных астрологических йог (астрологических сочетаний). Обязательно воспользуйтесь преимуществом этого дня, чтобы стать счастливее и богаче!

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