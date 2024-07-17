17 июля доброта Вселенной откроется людям: очень благоприятная энергия, счастье войдет в ваш дом

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Попробуйте сделать маленькое добро в это среду, чтобы все вернулось вам сторицей.

17 июля — очень хороший и легкий день, девиз которого «очищение». Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик.

В среду благоприятно все, что связано с чистотой, поэтому для накопления позитива и благости в своей жизни обязательно сделайте уборку в доме, очистите организм, ограничьте себя в еде и просмотре спорного контента. Это нетрудно, но очень полезно!

А еще это отличный день для любых дел и начинаний. Так что стартуйте во всех смыслах этого слова! И особенно хорошо 17 июля лечиться и учиться, а также заниматься духовными практиками и благотворительностью. Помните, что любое доброе дело всегда воздается нам сторицей.

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