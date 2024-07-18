Гороскоп на 18 июля: каким знакам грозят серьезные проблемы со здоровьем

Галина Янко назвала 18 июля опасным днем в плане здоровья.

Близнецы

Ваше здоровье сегодня может потребовать особого внимания. Постарайтесь избегать переутомления и заботьтесь о своем организме. Возможно, вам потребуется дополнительный отдых или консультация с врачом. Следите за гигиеной и избегайте контакта с больными людьми, чтобы не подхватить вирус.

Скорпионы

Будьте осторожны, так как сегодня есть риск простудиться или подхватить инфекцию. Избегайте людных мест и соблюдайте меры предосторожности. Поддержите свой иммунитет витаминами и полноценным питанием. Если почувствуете себя плохо, лучше не заниматься самолечением. Стоит обратиться к врачу, чтобы ускорить процесс выздоровления.

Рыбы

Сегодня вы можете почувствовать отсутствие сил. Постарайтесь больше отдыхать, не перенапрягаться и избегать стрессовых ситуаций. Обратите внимание на свое питание и режим дня. Если возникнут симптомы болезни, не игнорируйте их и обратитесь к врачу. Отпустите все заботы и восстанавливайте свои силы.