Даже конфликт 16 июля принесет удачу: редкостный по своей энергетике день «мишени»

Обязательно стоит прислушаться к астропрогнозу ведического астролога Татьяны Забелло , который на эксклюзивных правах она предоставила сайту Teleprogramma.pro.

Прогноз поможет вам стать увереннее в себе и достичь поставленных целей быстро и максимально просто.

По словам астролога, символом вторника является «мишень», или «финиш». Поэтому цельтесь, вы попадете в десятку! Стартуйте, и вы обязательно придете к финишу победителями!

16 июля, согласно астрологическому прогнозу, рекомендовано начинать конфликты (например, подавать иски в суд), действовать очень решительно, проявлять интеллект для достижения поставленных целей, работать с огнем и каяться.

А вот идти в ЗАГС для регистрации брака и начинать дружбу во вторник не рекомендуется.