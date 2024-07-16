16 июля — день «сбывающихся надежд»: смело начинайте важное, это исполнится

16 июля, вторник — это прекрасный день, поздравляем! Наверняка у вас будет все получаться, особенно если вы запланировали в это время совершить некоторые важные дела. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с недвижимостью и крупными покупками. Не стоит опасаться, Вселенная вам поможет.

Самое главное во вторник — проявлять активность и не бояться семимильными шагами двигаться вперед. Также астролог посоветовала на второй день недели запланировать много дел и уверенно двигаться к своим целям. Либо заниматься спортом и гулять, домашние дела тоже приветствуются.